ЕСПЧ сообщил о прекращении рассмотрения части жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил прекратить рассмотрение части индивидуальных жалоб, поданных против России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Решение касается дел, которые всё ещё находились на рассмотрении и не связаны с военными конфликтами или межгосударственными спорами. В ЕСПЧ объяснили, что по этим вопросам суд уже сформировал достаточную практику, а дальнейшее рассмотрение потребовало бы значительных ресурсов.

«Суд считает, что больше нет необходимости рассматривать индивидуальные жалобы против России, всё ещё находящиеся на рассмотрении, поскольку они касаются вопросов, по которым он уже высказался в достаточной мере», — говорится в коммюнике.

При этом ЕСПЧ оставил возможность вернуться к отдельным жалобам в будущем, если появятся соответствующие основания. Решение не распространяется на дела, связанные с вооружёнными конфликтами, межгосударственными спорами или процедурами, которые рассматриваются в упрощённом порядке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу осуждённого за педофилию Юрия Дмитриева не признаются в России. Речь идёт об историке, ранее возглавлявшем карельское отделение правозащитного центра «Мемориал»*. Напомним, в 2020 году Петрозаводский городской суд вынес приговор Дмитриеву. Его признали виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, назначив наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинениям в незаконном хранении оружия и изготовлении порнографических материалов.

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