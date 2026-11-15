Эстония намерена рассмотреть полное закрытие всех пограничных переходов с Россией начиная с 1 декабря. Соответствующий вопрос правительство страны обсудит на следующей неделе, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, его слова приводит гостелерадио ERR.

По словам чиновника, Таллин уже существенно ограничил транзит через российскую границу, однако теперь рассматривает более жёсткие меры.

«Теперь момент настал: я вынесу на рассмотрение правительства вопрос полного закрытия всех погранпереходов как для пешеходов, так и для транспортных средств начиная с декабря», — сказал он. Министр уточнил, что ограничения могут носить как временный, так и постоянный характер.