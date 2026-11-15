Эстония начала готовить меры на случай полного закрытия границы с Россией. Такое поручение дал премьер-министр страны Кристен Михал, сообщила канцелярия главы правительства.

Михал обсудил возможное ограничение движения через границу с министром внутренних дел Игорем Таро. Теперь МВД и аппарат правительства должны проработать необходимые действия, чтобы власти могли реализовать такое решение при необходимости. Пока речь идёт о подготовке, а не о фактическом закрытии пограничных пунктов.

Поводом для обсуждения стала якобы попытка устроить взрыв и поджог здания Threod Systems в посёлке Виймси. Инцидент произошёл в ночь на субботу. По данным эстонских властей, никто не пострадал, а производственные и логистические возможности компании не были нарушены.

Сотрудники полиции и Департамента внутренней безопасности задержали восемь подозреваемых. Все они являются жителями Латвии. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте пятерых фигурантов. Таллин традиционно возложил ответственность на Москву, не приведя убедительных доказательств.

Михал заявил, что закрытие границы могло бы снизить риски для жителей страны и стать сигналом о недопустимости нападений на оборонную промышленность Эстонии. Премьер также созвал заседание правительственного совета безопасности, чтобы обсудить произошедшее, предполагаемую угрозу диверсий и дальнейшие действия властей.