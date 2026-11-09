В Латвии признали проблемы с перехватом неизвестного беспилотника, нарушившего воздушное пространство страны. Министр обороны Райвис Мелнис объяснил неудачу сложной процедурой согласования действий и недостатком практического опыта у военных. Об этом сообщает Delfi.

По словам главы оборонного ведомства, существовавший порядок принятия решений затруднял оперативное реагирование на воздушные угрозы. В результате обнаруженный беспилотник не удалось поразить.

После произошедшего латвийские власти решили пересмотреть механизм противодействия БПЛА. В частности, была сокращена цепочка согласований, необходимая для принятия решения о перехвате воздушной цели.

Как пояснил Мелнис, теперь военнослужащие и подразделения, способные самостоятельно обнаруживать и поражать беспилотники, получат больше полномочий. Предполагается, что это позволит быстрее реагировать на подобные инциденты.

Министр также обратил внимание на нехватку опыта при проведении операций по перехвату дронов. Таким образом, власти республики связывают неудачную попытку уничтожения аппарата не только с организационными процедурами, но и с практической подготовкой военных.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 3 ноября Латвия подняла истребители НАТО из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве. Тревогу объявили в Балвском и Лудзенском краях, расположенных у российской границы. По данным латвийских вооружённых сил, объект предположительно упал в Балвском крае, однако его происхождение первоначально установить не удалось.