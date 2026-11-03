В ночь на 3 ноября в Латвии задействовали истребители НАТО из-за угрозы в воздушном пространстве. По данным латвийских вооружённых сил, которые приводит литовский вещатель LRT, неизвестный объект упал в Балвском крае. Его тип и происхождение не раскрываются.

Латвийский общественный портал LSM подтвердил, что предупреждение действовало в двух краях — Балвском и Лудзенском. Оба расположены у границы с Россией.

Тревогу объявили в 00:07 и отменили в 00:33 по местному времени. Таким образом, она продолжалась 26 минут. Жителям направили экстренные уведомления на мобильные телефоны.

Сведений о том, что объект сбили истребители, в найденных сообщениях нет. Подробности его падения и возможные последствия пока не приводятся.

Предыдущий подобный эпизод произошёл вечером 1 ноября. Как сообщило латвийское издание Jauns.lv, неизвестный объект вошёл в воздушное пространство страны, а затем покинул его в направлении России. Военные применили дрон-перехватчик BLAZE, однако цель не перехватили. Сам аппарат впоследствии уничтожили, активировав механизм самоликвидации у границы.