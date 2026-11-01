В Латвии объявили воздушную тревогу в двух районах у границы с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Через систему сотового оповещения жителям Краславского и Лудзенского районов Латвии разослали уведомления о возможной воздушной угрозе. Об этом сообщает портал национального гостелерадио LSM.
Предупреждение объявили Национальные вооружённые силы республики. Оно распространяется на два района на востоке страны. Установлен оранжевый уровень опасности — второй из трёх предусмотренных системой предупреждений.
Причина оповещения в приведённом сообщении не уточняется.
Ранее предупреждения на востоке Латвии уже сопровождались сообщениями о беспилотниках. Как писал Life.ru 14 августа, вооружённые силы республики заявили, что истребитель НАТО сбил дрон, вошедший в воздушное пространство страны. Перед этим тревога действовала примерно полчаса в четырёх муниципалитетах. Принадлежность аппарата в заявлении не раскрывалась.