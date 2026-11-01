Через систему сотового оповещения жителям Краславского и Лудзенского районов Латвии разослали уведомления о возможной воздушной угрозе. Об этом сообщает портал национального гостелерадио LSM.

Предупреждение объявили Национальные вооружённые силы республики. Оно распространяется на два района на востоке страны. Установлен оранжевый уровень опасности — второй из трёх предусмотренных системой предупреждений.

Причина оповещения в приведённом сообщении не уточняется.