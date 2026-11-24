Попытки Польши сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Западной Украины могут привести к прямому военному столкновению с Россией. К такому выводу пришли обозреватели польского издания Polityka Михал и Яцек Фишеры, проанализировав возможные последствия расширения зоны действия польской противовоздушной обороны.

Как пишет Polityka, у Варшавы фактически есть два варианта организации перехвата воздушных целей над украинской территорией. Первый предполагает передачу польских средств управления огнём под командование украинских военных. Второй предусматривает установление польского контроля над определённым участком воздушного пространства Украины, включая руководство действующими там силами ПВО и авиацией.

По оценке авторов, оба сценария означали бы непосредственное участие польских военных в боевых действиях, что создаёт угрозу прямого столкновения с Москвой.

Аналитики предупреждают, что уничтожение российских ракет и беспилотников за пределами территории Польши может быть расценено Россией как вступление Варшавы в конфликт. В таком случае, считают обозреватели, Москва способна использовать действия польских военных как основание для ответных ударов.

Отдельное внимание авторы уделили статье 5 Североатлантического договора. По их мнению, Польша не должна рассчитывать на автоматическое вступление союзников в вооружённое противостояние, если самостоятельно решит перехватывать воздушные цели над Украиной. Реакция НАТО будет зависеть в том числе от того, согласовывались ли такие действия с другими участниками альянса.

Дискуссия об использовании польской ПВО за пределами страны вновь обострилась после инцидентов с воздушными объектами, нарушившими польское пространство 20 ноября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предложил рассмотреть возможность перехвата российских ракет и беспилотников ещё до пересечения ими польской границы.