«Это что, игрушки?» Путин заявил, что Киев должен почувствовать ответ России

Киев сам начал наносить удары по российской гражданской инфраструктуре, поэтому теперь должен почувствовать ответ Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в Санкт-Петербурге.

Глава государства напомнил об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы, склады маркетплейсов и другие объекты. По его словам, именно украинская сторона первой начала подобные действия.

«Это они всё начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки что ли? Это детские игры что ли? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Россия ошиблась, считая гражданские объекты недопустимыми целями даже в условиях конфликта. По его словам, после атак украинской стороны Москва была вынуждена перейти к зеркальным действиям.