Путин: Ответ на атаки ВСУ стал ощутимым для тех, кто открыл ящик Пандоры

Зеркальные действия России стали ощутимыми для тех, кто первым начал наносить удары по её объектам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал российские действия вынужденной реакцией на атаки Вооружённых сил Украины. Конкретные объекты и последствия ответных ударов в этой части выступления президент не уточнил.

Ранее российский лидер предупреждал, что попытки Киева нанести ущерб экономической инфраструктуре РФ приведут к ответу по наиболее чувствительным для Украины отраслям.

В ночь на 1 сентября украинские беспилотники пытались атаковать Москву, Санкт-Петербург и три российских нефтеперерабатывающих завода. Путин сообщил, что Вооружённым силам РФ поручили подготовить массированные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Президент сформулировал позицию Москвы предельно ясно: «Они бьют по нашим — получат ответ».