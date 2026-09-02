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Опубликовано 2 сентября, 01:02

Путин: Украина после ответных ударов ВС РФ просит всех о помощи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По заявлению президента РФ Владимира Путина, сделанному на пресс-конференции в Бишкеке, Киев после ответных ударов Вооружённых сил Российской Федерации по украинской экспортной инфраструктуре в акватории Чёрного моря обращается к ряду государств, поддерживающих отношения с Москвой, с просьбой содействовать возобновлению зерновых поставок.

Российский лидер отметил, что удары Вооружённых сил Украины по торговым судам в Чёрном море нанесли России некритический ущерб, но вызвали ответные действия, ударившие по доходам Незалежной от экспорта зерна и сельхозпродукции. Это, по его словам, грозит Киеву валютным, бюджетным и банковским кризисами.

«Именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям — и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько, и к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим. Вот, в Турцию. С одним и тем же вопросом: «Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или другим предлогом, главным образом — под предлогом социального, гуманитарного характера, выпустить наш груз». Они могут вывозить, пожалуйста, пусть вывозят — в соседние европейские страны, через ту же Польшу. Поляки не пропускают», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что польская сторона и другие соседние государства опасаются, что дешёвое украинское зерно осядет на их внутреннем рынке, не пойдя транзитом, и нанесёт урон финансовой стабильности их аграриев. По его мнению, именно эти опасения руководят позицией соседей, что делает ситуацию для Киева сложной.

Путин: Украина поставила в страны третьего мира лишь 0,2% зерна
Путин: Украина поставила в страны третьего мира лишь 0,2% зерна

Тем временем Всеукраинский аграрный совет призвал украинские компании не строить планы на возобновление работы глубоководных черноморских портов как минимум до конца 2026 года — начала 2027-го. Аграриям рекомендовали учитывать в торговых стратегиях сценарий, при котором основные морские маршруты останутся недоступными ещё длительное время. Ранее украинские аграрии уже предупреждали о рисках для экспортных поставок из-за проблем с морской логистикой. Ограничение работы портов может привести к накоплению значительных объёмов продукции внутри страны и дополнительному давлению на рынок.

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Алена Пенчугина
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