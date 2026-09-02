Путин: Украина после ответных ударов ВС РФ просит всех о помощи

По заявлению президента РФ Владимира Путина, сделанному на пресс-конференции в Бишкеке, Киев после ответных ударов Вооружённых сил Российской Федерации по украинской экспортной инфраструктуре в акватории Чёрного моря обращается к ряду государств, поддерживающих отношения с Москвой, с просьбой содействовать возобновлению зерновых поставок.

Российский лидер отметил, что удары Вооружённых сил Украины по торговым судам в Чёрном море нанесли России некритический ущерб, но вызвали ответные действия, ударившие по доходам Незалежной от экспорта зерна и сельхозпродукции. Это, по его словам, грозит Киеву валютным, бюджетным и банковским кризисами.

«Именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям — и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько, и к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим. Вот, в Турцию. С одним и тем же вопросом: «Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или другим предлогом, главным образом — под предлогом социального, гуманитарного характера, выпустить наш груз». Они могут вывозить, пожалуйста, пусть вывозят — в соседние европейские страны, через ту же Польшу. Поляки не пропускают», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что польская сторона и другие соседние государства опасаются, что дешёвое украинское зерно осядет на их внутреннем рынке, не пойдя транзитом, и нанесёт урон финансовой стабильности их аграриев. По его мнению, именно эти опасения руководят позицией соседей, что делает ситуацию для Киева сложной.

Тем временем Всеукраинский аграрный совет призвал украинские компании не строить планы на возобновление работы глубоководных черноморских портов как минимум до конца 2026 года — начала 2027-го. Аграриям рекомендовали учитывать в торговых стратегиях сценарий, при котором основные морские маршруты останутся недоступными ещё длительное время. Ранее украинские аграрии уже предупреждали о рисках для экспортных поставок из-за проблем с морской логистикой. Ограничение работы портов может привести к накоплению значительных объёмов продукции внутри страны и дополнительному давлению на рынок.