Путин: В ночь на 1 сентября множество БПЛА пытались атаковать Москву и Петербург

Российские военные получили указание по подготовке массированных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры в ответ на попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразить нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что в ночь на 1 сентября украинские военные в очередной раз попытались атаковать гражданские объекты на территории Москвы и Санкт-Петербурга при помощи беспилотных летательных аппаратов. По словам Путина, целью ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, а для прорыва системы ПВО противник использовал тактику массированного налёта.

В ответ на попытки ВСУ атаковать цели на территории России Армия РФ готовится нанести массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Они бьют по нашим — получат ответ. Примерно так обстоят дела», — констатировал российский лидер.

Действия киевского руководства, атакующего гражданские объекты, Путин назвал «заявкой на государственный терроризм». При этом он обратил внимание, что украинская сторона просит возобновления переговорного процесса, в том числе в очном формате.

«С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе в этой же части: если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — подытожил президент.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 08:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Чёрного моря. В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Чёрным морем.