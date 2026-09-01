Силы ПВО России за день уничтожили 109 украинских беспилотников
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 08:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Чёрного моря. В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Чёрным морем.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 52 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Как сказал губернатор региона Александр Дрозденко, воздушная опасность объявлена отменённой. За время атаки в регионе уничтожили 52 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибших нет. Специалисты продолжают уточнять возможные последствия.
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