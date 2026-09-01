ПВО сбила 52 беспилотника в ходе атаки на Ленинградскую область

Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область. За время воздушной угрозы в регионе были уничтожены 52 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника», – написал Дрозденко.

После завершения боевой работы власти объявили отбой воздушной опасности. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет, специалисты продолжают уточнять возможные последствия.

Ранее Life.ru писал, что во время одной из атак БПЛА в портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание. Повреждения были зафиксированы на территории объекта, а экстренные службы сразу приступили к работе.