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Регион
Опубликовано 1 сентября, 03:35

ПВО сбила 52 беспилотника в ходе атаки на Ленинградскую область

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область. За время воздушной угрозы в регионе были уничтожены 52 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника», – написал Дрозденко.

После завершения боевой работы власти объявили отбой воздушной опасности. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет, специалисты продолжают уточнять возможные последствия.

Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты
Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты

Ранее Life.ru писал, что во время одной из атак БПЛА в портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание. Повреждения были зафиксированы на территории объекта, а экстренные службы сразу приступили к работе.

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Юния Ларсон
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