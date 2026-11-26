Евросоюз собирается направить Украине очередную крупную сумму, однако эти средства не приблизят мирное урегулирование. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по финансированию Киева.

«ЕС собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну. Это не сумма денег на мир», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, последствия таких решений почувствуют и жители европейских стран. Он заявил, что у граждан Франции, Италии и Германии в результате останется меньше денег.

Отвечая на вопрос о последствиях для России, пресс-секретарь президента назвал их неблагоприятными для мирного процесса. По его оценке, Киев, получая поддержку европейских стран, становится менее склонным к урегулированию и больше ориентируется на продолжение боевых действий.

Песков также заявил, что финансовая помощь Украине наносит ущерб прежде всего её гражданам, а также жителям европейских стран. По его словам, вместо ремонта школ, строительства больниц, выплаты пособий и повышения зарплат учителям и врачам европейские государства направляют средства на закупку снарядов.

Лидеры Евросоюза 26–27 ноября проводят встречу, на которой обсуждают долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы и финансирование Украины на 2027 год. Еврокомиссия предложила выделить Киеву до 45 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год в дополнение к кредитной программе ЕС объёмом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.