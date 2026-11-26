«Это деньги на войну, а не на мир»: Песков оценил новую помощь ЕС Украине
Песков заявил об ухудшении перспектив мира из-за финансирования Украины ЕС
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Евросоюз собирается направить Украине очередную крупную сумму, однако эти средства не приблизят мирное урегулирование. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по финансированию Киева.
«ЕС собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну. Это не сумма денег на мир», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, последствия таких решений почувствуют и жители европейских стран. Он заявил, что у граждан Франции, Италии и Германии в результате останется меньше денег.
Отвечая на вопрос о последствиях для России, пресс-секретарь президента назвал их неблагоприятными для мирного процесса. По его оценке, Киев, получая поддержку европейских стран, становится менее склонным к урегулированию и больше ориентируется на продолжение боевых действий.
Песков также заявил, что финансовая помощь Украине наносит ущерб прежде всего её гражданам, а также жителям европейских стран. По его словам, вместо ремонта школ, строительства больниц, выплаты пособий и повышения зарплат учителям и врачам европейские государства направляют средства на закупку снарядов.
Лидеры Евросоюза 26–27 ноября проводят встречу, на которой обсуждают долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы и финансирование Украины на 2027 год. Еврокомиссия предложила выделить Киеву до 45 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год в дополнение к кредитной программе ЕС объёмом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков оценил планы Евросоюза поддерживать Киев за счёт замороженных российских активов, заявив, что этих средств может хватить ещё на несколько лет военной помощи. Представитель Кремля также предупреждал об ответственности государств и отдельных лиц в случае конфискации российских активов.