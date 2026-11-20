Гоша Куценко рассчитывает сократить бюджет фильма о Карибском кризисе с 800 до 20 миллионов рублей. О планах актёр рассказал Пятому каналу на премии «ОК! Больше, чем звёзды».

Куценко рассчитывает снять фильм о Карибском кризисе за 20 млн вместо 800 млн. Видео © Пятый канал

«Это моя козырная карта», — заявил артист, объясняя, почему делает ставку на искусственный интеллект.

По словам Куценко, ещё в 2018 году производство задуманной картины оценивалось в 800 миллионов рублей. Найти необходимую сумму тогда не удалось. Теперь актёр рассчитывает реализовать проект с помощью нейросетей, потратив в 40 раз меньше первоначально запланированного бюджета.

При этом Куценко не считает искусственный интеллект полноценной заменой кинематографистам. По его мнению, новые технологии должны помогать создавать качественные полнометражные фильмы, а не становиться самоцелью.

«Рынок раздулся, стал очень широким. И мне кажется, в какой-то момент он будет схлопываться. ИИ — это тот инструмент, который поможет это стимулировать. Но я делаю большое кино, полный метр. И мне кажется, в этом наше призвание — делать хорошее изобразительное кино», — поделился артист.