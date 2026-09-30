«Это наш задний двор»: Рютте призвал Европу меньше зависеть от США на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны должны были самостоятельно проводить военные операции против Ирана и йеменских хуситов, а не полагаться на США. Об этом он сказал на Defence & Space Summit в Брюсселе.

По словам Рютте, только Соединённые Штаты располагали необходимыми возможностями для нанесения ударов по иранской ядерной инфраструктуре. Он утверждает, что развитие этой программы представляло потенциальную угрозу не только Израилю, но и Европе.

«Но это должны были сделать мы, а не американцы», — заявил генсек НАТО, говоря о европейских союзниках.

Рютте и ранее называл Ближний Восток «задним двором» Европы. По его словам, США пришлось действовать там потому, что европейским странам не хватало собственных военных возможностей. Генсек считает, что рост оборонных расходов позволит европейским членам НАТО в будущем брать на себя большую часть таких операций.

Ранее Life.ru сообщал, что Рютте признал зависимость Европы от США при проведении военных операций на Ближнем Востоке. Генсек НАТО объяснял, что у европейских стран пока недостаточно собственных возможностей для решения подобных задач без американской поддержки. Он связывал изменение этой ситуации с увеличением военных расходов и развитием европейских вооружённых сил.