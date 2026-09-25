Без США пока никак: Рютте признал военную зависимость Европы от Вашингтона

Европейские страны пока не располагают достаточными возможностями для самостоятельного проведения военных операций на Ближнем Востоке и нуждаются в участии США. Данное заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg.

Глава альянса затронул вопрос возможного вмешательства в ситуацию в Красном море и Ормузском проливе. По его словам, в нынешних условиях европейцам не обойтись без американского лидерства. Собственных сил для проведения подобных миссий у них пока недостаточно.

В перспективе Рютте рассчитывает на изменение ситуации благодаря оборонным инвестициям. После завершения запланированных вложений он хотел бы видеть Европу способной самостоятельно реагировать на кризисы в ближневосточном регионе. В таком случае, по замыслу генсека, привлекать Соединённые Штаты к подобным операциям больше не потребуется.

Ранее сообщалось, что США рассматривают масштабное сокращение военного присутствия в Европе. Пентагон обсуждает вывод около 25 тысяч военнослужащих, а также боевой авиации, кораблей и вооружений. Основные изменения могут затронуть Германию, где находятся около 36 тысяч американских военных, а также Италию и Испанию. Возможное сокращение связано с тем, что власти этих стран не выразили поддержки операции США против Ирана.