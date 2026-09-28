«Это не мент!»: солдата на концерте Metallica выдала любовь к AC/DC

Военнослужащие, которых отправили обеспечивать порядок на легендарном Monsters of Rock в Тушино в 1991 году, сами до последнего не представляли, с толпой какого масштаба им придётся столкнуться. Об этом Life.ru рассказал Александр Володкевич, который тогда служил во внутренних войсках МВД и охранял фестиваль.

По словам Володкевича, военные должны были сдерживать толпу, защищать зрителей и музыкантов и успокаивать наиболее агрессивных посетителей. Однако количество людей стало неожиданностью даже для оцепления.

«Когда увидели, какое количество было людей, думали: “Боже, куда мы попали”. Такого количества я никогда не видел», — вспоминает он.

Собеседник Life.ru утверждает, что поначалу у военнослужащих не было даже чётких инструкций на случай серьёзных беспорядков, а каски и милицейские дубинки им выдали лишь ближе к окончанию мероприятия. Позднее часть военных отправили непосредственно в толпу: они выстраивались двумя рядами спина к спине, разделяя огромную массу зрителей.

Но один из самых ярких эпизодов воспоминаний Володкевича связан вовсе не со столкновениями. Когда AC/DC начали играть Highway to Hell, военнослужащий, который сам любил группу, не смог полностью сохранять неподвижность.

«Меня волей-неволей начало потряхивать», — вспоминает он. В этот момент один из зрителей показал на него пальцем и закричал: «Это не мент!»

По словам Александра, энергетика шоу оказалась настолько мощной, что даже стоявшим в оцеплении солдатам было тяжело не двигаться в ритм музыки.

Ещё одним сюрреалистичным воспоминанием стала пожилая поклонница AC/DC. Володкевич рассказал, что заметил женщину примерно 65 лет в бандане группы и перчатках без пальцев, которая вместе с остальными фанатами кричала название любимой команды. По его словам, её тут же бросились фотографировать корреспонденты.

Фестиваль действительно охраняли тысячи военнослужащих и милиционеров, а современная событию сводка фиксировала десятки пострадавших и задержанных.

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