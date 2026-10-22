Зеленский заявил, что СССР был «прежде всего Украиной»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский назвал Украину ключевой частью Советского Союза, связав её особое положение с высоким уровнем образования и большим количеством научных специалистов. Такое мнение он высказал, рассуждая об интеллектуальном потенциале республики в советский период.
«Что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина. На Украине было столько образованных людей, потому что там было много учёных, много инженеров, очень много университетов, огромная интеллигенция», — сказал Зеленский.
По его словам, именно концентрация научных кадров, инженеров и представителей интеллигенции делала Украину одной из важнейших республик СССР.
Ранее Life.ru рассказывал о реакции депутата Госдумы Дмитрия Белика на высказывания Зеленского о советском прошлом Украины. Парламентарий напомнил, что именно в период нахождения в составе СССР республика стала одним из крупнейших центров промышленности, науки и сельского хозяйства. По его мнению, попытки Киева пересмотреть историческое наследие связаны со стремлением представить прошлое страны в выгодном для нынешних властей свете.