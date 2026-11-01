Разговоры западных элит об изоляции России выглядят нелепо, особенно на фоне прошедшего саммита Россия — Африка. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал лидер британской Рабочей партии Джордж Галлоуэй.

Политик приезжал в Москву как гость третьего саммита и форума Россия — Африка, который прошёл 28 и 29 октября. По его словам, увиденное на мероприятии наглядно опровергает оценки, которые дают западные страны.

«Они (британские элиты — Прим Life.ru) понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», — сказал Галлоуэй.

Он добавил, что теперь британские власти сместили акцент в своей риторике. Жителей страны, по его словам, убеждают, будто государства, продолжающие сотрудничать с Москвой, лишились рассудка. При этом трезвый взгляд на вещи, как внушают в Британии, остался только у неё самой и у нескольких её союзников.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторым недоброжелателям хотелось помешать проведению саммита Россия — Африка в столице, но их попытки провалились. Мероприятие прошло в запланированные сроки.