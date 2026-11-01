Жителей Алешек Херсонской области, покинувших город во время гуманитарной миссии, приняли в Краснодарском крае. Для эвакуированных подготовили номера в одном из оздоровительных комплексов, а с размещением и оформлением документов помогли волонтёры, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Фото © Telegram/Администрация Краснодарского края

Прибывшим предоставили двух-, трёх- и четырёхместные номера, в том числе рассчитанные на семьи с детьми. Добровольцы встретили людей, помогли перенести багаж и заселиться. Отдельное внимание уделили маломобильным гражданам, нуждающимся в постоянном уходе.

Фото © Telegram/Администрация Краснодарского края

Фото © Telegram/Администрация Краснодарского края

На территории комплекса работают столовая, продуктовый магазин, детская игровая и спортивные площадки. Эвакуированные могут разместиться вместе с домашними животными. Объект находится под охраной, располагает собственной котельной и резервными источниками электропитания.

Ранее Life.ru сообщал о завершении гуманитарной миссии в Алешках, организованной при участии российского омбудсмена Яны Лантратовой и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. В город доставили продукты, лекарства, топливо и средства гигиены. Жители самостоятельно выбирали, оставаться дома или выехать в Россию либо на Украину. Обе стороны выполнили достигнутые договорённости, а правозащитники условились продолжить гуманитарную работу.