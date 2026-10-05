Евгений Наумов без объяснения причин ушёл с поста мэра Краснодара
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Глава Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия мэра города. Решение было принято 5 октября на заседании городской думы. Об уходе градоначальника также сообщила администрация Краснодарского края. Причина досрочного прекращения полномочий официально не называется.
Сам Наумов поблагодарил жителей Краснодара за поддержку и критику, а также губернатора Вениамина Кондратьева и депутатов городской думы за оказанное ему доверие. Он напомнил, что за время его работы в краевой столице открывались новые школы и детские сады, благоустраивались общественные пространства, обновлялись транспортная и коммунальная инфраструктура.
«Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения», — написал Наумов.
Евгений Наумов возглавлял Краснодар с ноября 2022 года.
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