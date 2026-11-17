Первоначальная солидарность жителей Евросоюза с украинскими беженцами постепенно уступает место усталости и напряжению. Такую оценку высказал депутат Европарламента от Словакии, лидер партии «Республика» Милан Угрик в беседе с РИА «Новости».

«Конечно, мнение европейской общественности по мере продолжения конфликта меняется. Первоначальная солидарность сменяется усталостью и социальным напряжением, которые вызваны давлением на государственные финансы, образование и здравоохранение», — заявил политик.

По словам Угрика, длительное пребывание большого числа украинцев в европейских странах увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру. Дополнительные расходы на поддержку беженцев, как считает парламентарий, становятся причиной недовольства среди местных жителей.

В качестве примеров он привёл Польшу и Словакию. Евродепутат утверждает, что изменение общественных настроений в этих государствах проявляется в том числе в бытовых конфликтах между украинскими переселенцами и местным населением.

Политик также обратил внимание на проблемы с финансированием программ помощи. По его мнению, если европейские власти продолжат откладывать решение вопросов, связанных с размещением и обеспечением беженцев, напряжённость может усилиться.

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