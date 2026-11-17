Совокупный дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза в 2026 году вырастет с 3,1% до 3,6% ВВП. Основными причинами станут увеличение военных расходов, подорожание энергоресурсов и рост затрат на обслуживание государственного долга. Такой прогноз представила Еврокомиссия 17 ноября.

Согласно осеннему экономическому прогнозу ЕК, ухудшение бюджетных показателей продолжится и в следующие два года. В 2027-м совокупный дефицит достигнет 3,7% ВВП, а в 2028-м — 3,8%.

Помимо расходов на оборону, дополнительную нагрузку на европейские бюджеты создают высокие процентные ставки и меры поддержки населения и бизнеса на фоне подорожания электричества. Правительствам приходится одновременно увеличивать военные ассигнования и выделять деньги на компенсацию энергетических расходов.

Особое беспокойство вызывает число государств, выходящих за пределы установленного в ЕС бюджетного ориентира. По расчётам Еврокомиссии, в 2025 году дефицит выше 3% ВВП имели 10 стран. В 2026-м их количество увеличится до 12, а в 2027–2028 годах может достигнуть 16.

При этом к 2028 году сразу восемь государств рискуют столкнуться с дефицитом свыше 5% ВВП. В их числе Франция, Бельгия, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Латвия и Литва.

Расходы стран ЕС на оборону, по прогнозу Еврокомиссии, вырастут с 1,6% ВВП в 2025 году до 1,9% в 2026-м и 2,2% к 2028 году. Таким образом, военные программы останутся одним из факторов давления на государственные финансы.

При этом показатель 3,6% относится к Евросоюзу в целом и не означает, что все государства объединения превысят установленный лимит. Бюджетное положение отдельных стран существенно различается.

Ранее Life.ru сообщал, что военные расходы в Европе выросли на 14% и достигли $864 млрд по итогам 2025 года. Такие данные представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Рост затрат на оборону в Европе оказался одним из наиболее заметных в мире.