Всерьёз относиться к прогнозам иностранного журнала The Economist не стоит, поскольку эти журналисты нередко ошибаются в своих заявлениях. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов заявил, что прогнозам обложки The Economist верить нельзя. Видео © Life.ru

По его словам, журналу The Economist тяжело верить после череды провалов, поэтому всерьёз рассуждать о прогнозах издания невозможно.

«Я предлагаю нам выработать карту европейских катаклизмов. Можно взять журнал «Огонёк» или «Вокруг света» и там сделать эту доступную понятную карту со схемами, с картинками. Ничего хорошего она не скажет, мы увидим пассионарное угасание, гомеостаз Европы», — отметил парламентарий.

Милонов добавил, что об этом уже размышлял в своих трудах советский и российский учёный, писатель и переводчик Лев Гумилёв.

Комментируя общественные протесты и погромы во Франции и других европейских странах, депутат отметил, что это последствия заселения Европы новыми пассионариями и вспомнил французского поэта Шарля Бодлера и его стихотворение «Падаль» о мёртвой лошади.

«Лошадь дохлая, поэтому она разлагается, «зловонный изрыгая гной». Европа сейчас и является той самой бодлеровской лошадью», — заключил Милонов.

Ранее Life.ru разобрал загадочные символы на обложке журнала The Economist с прогнозами на 2027 год. В публикации выделены десять ключевых тенденций, которые могут повлиять на будущее человечества. Среди них — последствия войны с Ираном, обострение ситуации вокруг Тайваня, экономические потрясения, климатические угрозы и стремительное развитие искусственного интеллекта. Особое внимание уделено политическим переменам в США и Европе, а также рискам новых международных конфликтов.