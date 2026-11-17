Британский журнал The Economist представил прогноз на 2027 год, предупредив о возможных финансовых потрясениях, проблемах в индустрии искусственного интеллекта и обострении международных конфликтов. Таролог Борис Зак и экстрасенс Дарья Миронова предложили собственные трактовки этих сценариев. Их оценки местами совпали с опасениями аналитиков, однако некоторые предсказания оказались значительно мрачнее.

Говорить о том, что мыльный пузырь ИИ лопнет пока рано. Но расклад Таро явно показывает, что активное развитие ИИ затормозится, и сама индустрия войдёт в ситуацию застоя Борис Зак таролог

По его трактовке, карты Четвёрка и Пятёрка Пентаклей указывают на возможные финансовые трудности технологических компаний. Таролог также предположил, что отрасли потребуется радикальное решение для выхода из кризиса.

Отдельно Зак рассмотрел перспективы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. По его словам, карта Солнце в раскладе символизирует благоприятные возможности для политика, однако аркан Правосудие указывает на серьёзные юридические препятствия. Таролог считает, что проблемы с законом могут осложнить её путь к президентскому креслу.

Дарья Миронова, в свою очередь, предсказала ужесточение внешней политики Дональда Трампа.

Я абсолютно уверена, что он будет агрессивным во внешней политике, потому что власть республиканцев под угрозой Дарья Миронова экстрасенс

По её мнению, американский президент попытается сохранить политическое влияние за счёт более решительных действий, однако это может негативно сказаться на его репутации.

Наиболее тревожный сценарий Мироновой касается международной безопасности. Она предположила, что весной 2027 года напряжённость между Россией и США может приблизиться к опасной черте.

«Максимальная точка напряжения приходится на весну — это конец марта и апрель. До 15 апреля будет самая пиковая точка в 2027 году, после чего пойдёт снижение напряжения», — утверждает экстрасенс.

Миронова также предрекла масштабные экономические потрясения, которые, по её мнению, затронут Европу, США и богатые государства Ближнего Востока. Она связала предполагаемый кризис с долговыми проблемами, миграцией и нестабильностью финансовых рынков. Особую уязвимость экстрасенс приписала банковской сфере, цифровым валютам, акциям и облигациям. По её прогнозу, восстановление мировой экономики может затянуться до 2030–2032 годов.

При этом Зак не согласился с тем, что все опасения The Economist обязательно воплотятся в жизнь. Таролог заявил, что расклад одновременно указывает на обоснованность аналитических предупреждений и их преждевременность. По его интерпретации, значительная часть описанных журналом сценариев в 2027 году не реализуется.

Ранее Life.ru рассказывал, что The Economist представил обложку ежегодного спецвыпуска The World Ahead 2027, посвящённого главным вызовам предстоящего года. Среди ключевых тем оказались возможное усиление политической активности Дональда Трампа, риски финансового кризиса и последствия стремительного развития искусственного интеллекта. Журнал также обратил внимание на президентские выборы во Франции и ситуацию вокруг Тайваня.