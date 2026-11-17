Британский журнал The Economist представил обложку ежегодного спецвыпуска The World Ahead 2027, посвящённого главным угрозам и событиям следующего года. Как сообщила редакция, мир могут ожидать политические потрясения, финансовые кризисы и новые риски, связанные с искусственным интеллектом.

Традиционная обложка Economist The World Ahead. Фото © X / The Economist

На иллюстрации собраны символы глобальных конфликтов, экономической нестабильности и технологических перемен. Изображение уже вызвало обсуждения в соцсетях, где пользователи пытаются разглядеть намёки на будущие катастрофы и изменения мирового порядка.

Одной из главных тем прогноза стала ситуация в США. Авторы считают, что в 2027 году начнётся активная борьба за политическое наследие Дональда Трампа, а сам президент может усилить противостояние с оппонентами и прибегнуть к новым внешнеполитическим инициативам.

Не менее тревожными выглядят экономические прогнозы. The Economist предупреждает об опасности кризиса на рынке государственных облигаций, растущих долгах развитых стран и возможном обвале компаний, связанных с искусственным интеллектом. Отдельное внимание уделяется киберугрозам и последствиям войны с Ираном для энергетики и продовольственной безопасности.

Среди международных рисков выделяется Тайвань. Журнал напоминает о предполагаемом сроке готовности китайской армии к возможной операции против острова в 2027 году. В Европе же одним из ключевых событий станут президентские выборы во Франции, где возможная победа Марин Ле Пен способна вызвать серьёзные политические и финансовые потрясения.

Интернет-пользователи предлагают и более радикальные трактовки обложки. Среди них — масштабная кибератака, банковская паника, столкновение России и НАТО и переход к новой мировой финансовой системе. Впрочем, эти сценарии относятся к обсуждениям изображения, а не к официальным прогнозам редакции.

Помимо геополитики, авторы предсказывают новые климатические рекорды, развитие препаратов для снижения веса и удешевление космических запусков. Спецвыпуск войдёт в номер журнала от 21 ноября, а отдельное печатное издание поступит в продажу 26 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал об обвале капитализации компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта. По данным Financial Times, с июня 2026 года производители инфраструктуры для ИИ потеряли около 4,2 триллиона долларов рыночной стоимости.