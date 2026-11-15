Крупнейшие производственные, энергетические и горнодобывающие компании, связанные со строительством инфраструктуры для искусственного интеллекта, с июня 2026 года потеряли около 4,2 триллиона долларов рыночной стоимости. Причиной стало охлаждение интереса инвесторов к стремительно развивающейся отрасли, сообщает Financial Times (FT).

По подсчётам издания, за предыдущие 12 месяцев капитализация этих предприятий увеличилась на 9,4 триллиона долларов благодаря ажиотажу вокруг ИИ. Таким образом, последующее падение практически уничтожило половину достигнутого прироста.

Одной из наиболее пострадавших компаний стала американская Caterpillar, поставляющая генераторы для дата-центров. С момента достижения рекордной стоимости 30 июня её капитализация сократилась на 214 миллиардов долларов, или 44%. Акции разработчика атомных энергетических технологий Oklo обвалились на 49%, несмотря на заключённое в январе соглашение с Meta*. Производители систем охлаждения Comfort Systems и оптоволоконной продукции Corning также потеряли около половины своей рыночной стоимости.

Аналитики связывают распродажу акций с опасениями по поводу масштабных инвестиций в инфраструктуру ИИ. Участники рынка сомневаются, что операторы центров обработки данных смогут окупить растущие расходы, часть которых финансируется за счёт заёмных средств. Дополнительную неопределённость создаёт сопротивление строительству новых дата-центров в отдельных регионах США.

При этом спрос на оборудование остаётся высоким. По данным FT, расходы на строительство дата-центров в Соединённых Штатах за 12 месяцев по сентябрь достигли 96 миллиардов долларов, а портфель заказов Caterpillar вырос до рекордных 78 миллиардов. Это указывает на то, что падение биржевых котировок пока не сопровождается сопоставимым сокращением заказов.

Ранее Life.ru сообщал, что Росконгресс допустил схлопывание финансового пузыря вокруг искусственного интеллекта в 2027 году. Эксперты обратили внимание на многомиллиардные контракты технологических компаний, исполнение которых всё сильнее зависит от кредитования. По их оценке, новая волна снижения стоимости ИИ-активов может прийтись на первый или второй квартал следующего года.

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