Мировой рынок искусственного интеллекта может столкнуться с ещё более серьёзным падением котировок в первой половине 2027 года. Такой прогноз РИА «Новости» дали аналитики фонда «Росконгресс». По их оценке, стремительный рост стоимости технологических компаний уже сменяется коррекцией, а инвесторы всё чаще сомневаются в окупаемости огромных вложений в ИИ.

«Пузырь ИИ еще не лопнул, но начал стремительно сдуваться», — считают в фонде.

В качестве одного из тревожных сигналов аналитики привели распродажи 30 октября. По оценке Росконгресса, совокупные потери капитализации на фондовых рынках США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня составили около 1,7 триллиона долларов. Отдельно в фонде оценили снижение стоимости криптовалют в 140 миллиардов долларов. При этом давление на крипторынок в тот день усилилось и после масштабного взлома биржи Binance.

Главную уязвимость ИИ-индустрии в Росконгрессе видят в способах финансирования проектов. По оценке фонда, технологические компании заключают многомиллиардные контракты, исполнение которых не могут обеспечить собственными денежными потоками. Производители чипов вкладываются в своих покупателей, те тратят полученные средства на оборудование, а владельцы дата-центров привлекают кредиты под залог техники, рискующей устареть ещё до погашения долгов.

Опасения инвесторов усилились после публикации квартальной отчётности технологических гигантов. К 30 октября индекс Nasdaq 100 потерял за месяц более 5,8%. Участников рынка беспокоит, смогут ли многомиллиардные расходы на развитие искусственного интеллекта достаточно быстро принести прибыль.

Риск дальнейшего обвала ранее допустил и советник президента России Антон Кобяков. Он связывает возможное схлопывание пузыря с ростом процентных ставок и необходимостью компаний получать наличные средства. В Росконгрессе считают, что очередная волна снижения стоимости ИИ-активов может прийтись на первый или второй квартал 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский технологический сектор за четыре месяца потерял около 480 миллиардов долларов капитализации. Индекс STAR 50 упал примерно на 40% на фоне опасений по поводу завышенной стоимости компаний. Кроме того, Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно покинуть компанию. Корпорация пытается сократить расходы на персонал, продолжая вкладывать десятки миллиардов долларов в вычислительную инфраструктуру для ИИ.