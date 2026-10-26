ИИ требует жертв? Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников покинуть компанию

Американская корпорация Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно покинуть компанию с выплатой выходного пособия. Программа затронет более четверти персонала технологического гиганта и призвана помочь сократить расходы на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Предложение распространяется на работников подразделений Microsoft в США, Канаде, Индии и Великобритании. В программу включены отдельные команды, занимающиеся искусственным интеллектом, Copilot, Windows, Xbox, финансами и управлением персоналом. При этом сотрудники ряда направлений, включая продажи, маркетинг и безопасность, под её действие не подпадают.

Речь идёт именно о добровольном уходе, а не о принудительном увольнении. Сотрудники смогут самостоятельно принять решение об участии в программе до начала декабря. Тем, кто согласится, предложат финансовую компенсацию и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Размер выплат будет зависеть от должности и стажа. В рамках предыдущих сокращений Microsoft предоставляла как минимум 60 дней базовой зарплаты, а большинству сотрудников полагались дополнительные выплаты — вплоть до 39 недель заработка.

Новая программа появилась на фоне крупных расходов корпорации на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Microsoft вкладывает десятки миллиардов долларов в дата-центры и вычислительные мощности, одновременно пересматривая расходы на персонал.

Подобный механизм компания уже применяла весной 2026 года. Тогда предложение о добровольном выходе на пенсию получили около девяти тысяч сотрудников, примерно треть из которых согласилась. Теперь программу распространили на значительно более широкий круг работников, однако сколько из 60 тысяч человек в итоге уйдут, пока неизвестно.