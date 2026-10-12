На имущество российской «дочки» Microsoft за ₽4 млрд не нашлось покупателей

Имущество обанкротившейся «Майкрософт Рус» общей стоимостью почти 4 млрд рублей снова не удалось продать. На торги, назначенные на 6 октября, не поступило ни одной заявки. Августовская попытка найти покупателей также оказалась безрезультатной.

На продажу выставили права требования к «Майкрософт Глобал Файненс» и «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед», а также несколько ноутбуков. Организацией торгов занимался конкурсный управляющий. Комитет кредиторов соберётся 13 октября. Ему предстоит утвердить порядок, сроки и условия продажи имущества, а также рассмотреть отчёт о ходе конкурсного производства.

Банкротом российское юрлицо Microsoft признали в апреле 2026 года, открыв конкурсное производство до 16 октября. За прошлый год выручка компании сократилась на 73%, до 43 млн рублей, а чистая прибыль — на 17%, до 144 млн, выяснил RTVI, изучив данные Rusprofile.

Напомним, в «Майкрософт Рус» остался лишь один сотрудник — президент российской структуры, находящийся в США. Остальных работников уволили в мае 2025 года, а подразделения в пяти российских городах закрыли.