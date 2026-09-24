«Галя, у нас отмена!» У «Ашана» сорвалась сделка по продаже российской «дочки»

Продажа российского бизнеса Auchan («Ашан») фактически сорвалась после передачи активов во временное управление. К тому моменту французская группа уже договорилась с инвестиционной компанией «Кама Капитал» и подала документы на согласование, но разрешения не получила, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

17 сентября президент России Владимир Путин передал почти 100% долей ООО «Ашан», основной российской структуры ретейлера, под временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Для этого перечень активов, на которые распространяется президентский указ № 302 от апреля 2023 года, дополнили соответствующими позициями.

Та же мера затронула «Лемана ПРО», прежде работавшую в составе французской группы «Леруа Мерлен». Её бенефициар ADEO ещё в марте 2023 года передал российский бизнес местному топ-менеджменту. Два источника, знакомые с процессом, связали выбор этих ретейлеров с их развитой складской инфраструктурой, представляющей сегодня стратегический интерес.

Один из собеседников издания утверждает, что первоначально компании не планировали включать в перечень, однако решение изменилось после «известных летних событий». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял введение временного управления недовольством Москвы тем, как активами распоряжались представители недружественных стран.

Договорённости Auchan с потенциальным покупателем были достигнуты летом. К началу сентября пакет документов уже направили в правительственную комиссию. После смены режима управления довести продажу до конца не удалось. Согласованную цену стороны не раскрывают. Генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров оценил российский бизнес Auchan вместе с финансовыми активами в 60–70 млрд рублей.

Предполагаемый покупатель специализируется на коммерческой недвижимости. По собственным данным «Кама Капитал», её портфель охватывает 487 тысяч квадратных метров в 11 регионах РФ и оценивается в 71 млрд рублей. Холдинг зарегистрирован в июне 2023 года, его генеральный директор — Рустем Зарипов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», до 2023 года единственным владельцем АО «Кама Капитал» значился Тагир Шаймарданов.

Для Auchan российский рынок остаётся направлением с сетью примерно из 230 магазинов разных форматов. Компания работает в стране с 2002 года, однако после 2022-го французская группа прекратила инвестиции и финансирование подразделения, и оно продолжило деятельность автономно.

По данным INFOLine, в 2025 году российский бизнес получил 269,7 млрд рублей выручки — на 2,9% меньше, чем годом ранее. Одновременно сократилось его присутствие на продовольственном рынке: доля в обороте розницы снизилась с 1,3% в 2021 году до 0,88% в 2025-м.

Напомним, 17 сентября Владимир Путин передал российский «Ашан» во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». С 19 сентября компанию возглавил Илья Бердников, а прежний гендиректор Ася Балабай стала исполнительным директором. 21 сентября ретейлер подтвердил продолжение работы в России, подчеркнув, что временное управление не означает национализацию или смену собственника.