«Ашан» заверил, что не уйдёт из России после смены временного управляющего

Российский «Ашан» продолжит работать в полном объёме после передачи активов во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Ретейлер также намерен развивать бизнес и выполнять обязательства перед покупателями, партнёрами и сотрудниками, сообщили в пресс-службе компании.

В «Ашан Ритейл Россия» рассчитывают, что взаимодействие с командой временного управляющего поможет дальнейшему развитию сети и повышению эффективности её работы.

Компания подчёркивает, что речь идёт именно о временном управлении. По позиции ретейлера, эта мера не означает национализацию или смену собственника.

Российские активы Auchan были переданы «Л.Е.В. Менеджмент» указом президента России Владимира Путина от 17 сентября. Ранее новый управляющий сообщил руководству сети о заинтересованности в сохранении её как единой структуры и бесперебойной работе магазинов и распределительных центров.

После смены управляющего торговые точки продолжили работать без изменений. В компании также заявляли о готовности взаимодействовать с «Л.Е.В. Менеджмент» и оперативно обсуждать возникающие вопросы.

Ранее Life.ru рассказывал, что после выхода указа «Ашан Ритейл Россия» запросил разъяснения о дальнейшей судьбе российского бизнеса. При этом сеть продолжила работать в штатном режиме.