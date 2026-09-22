«Ашан ритейл» в России возглавил Илья Бердников

Российское подразделение «Ашан ритейл» возглавил Илья Бердников. Он занял должность генерального директора компании. Об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.

«С 19 сентября 2026 года на пост генерального директора «Ашан ритейла» Россия назначен Илья Бердников, Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании», — указали в пресс-службе.

Согласно опубликованным данным, Бердников более десяти лет работает в сфере FMCG и ретейла. Ранее он работал в X5, где отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса, до этого он занимал руководящие должности в Mondelez International и Kraft Heinz.

Кадровые изменения произошли вскоре после перехода российской «дочки» Auchan под временное управление. 17 сентября компанию передали «Л.Е.В. менеджменту». По указу президента России Владимира Путина, ей перешли 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан», которыми владела компания «Сожепар». После выхода указа «Ашан Ритейл Россия» запросил разъяснения о дальнейшей судьбе бизнеса в стране. При этом магазины сети продолжили работать в штатном режиме.