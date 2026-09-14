Один президент и пара ноутбуков: Что осталось от «Майкрософт Рус»

Российское подразделение Microsoft проигнорировало требование налоговой службы на фоне процедуры банкротства. Документы ведомству не предоставили, а направленная компании судебная повестка вернулась отправителю. Об этом сообщает Mash.

ИФНС № 31 по Москве не получила ни запрошенные бумаги, ни уведомление о невозможности передать их вовремя. В итоге разбирательство прошло без ответчика, а «Майкрософт Рус» признали виновной. Организации грозит штраф около четырёх тысяч рублей, а дальнейшее игнорирование требований может повлечь новые санкции.

Фактически отвечать за компанию некому. В штате остался один сотрудник — президент российской структуры, который находится в США. Остальных работников уволили ещё в мае 2025 года, а подразделения в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле закрыли.

Имущество организации постепенно распродают для расчёта с кредиторами. На торги выставляли даже два последних ноутбука Lenovo. При этом по итогам 2025 года выручка «Майкрософт Рус» достигла 43,3 миллиона рублей, сократившись на 73%. Чистая прибыль составила 143,9 миллиона. Авторы публикации допускают, что часть средств могла поступить от продажи активов.

Microsoft работала в России с 1992 года. После сворачивания бизнеса в 2023–2024 годах клиенты начали обращаться в суд из-за прекращения обслуживания по действующим договорам. В апреле 2026 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство.