Le Monde: Metro сама инициировала передачу российского бизнеса в управление

Немецкая Metro сама обратилась к российским властям с просьбой перевести её бизнес в РФ под временное управление. Компания рассчитывала таким образом сохранить больше влияния на дальнейшую судьбу активов, пишет Le Monde со ссылкой на источник

По данным издания, руководство решило действовать на опережение, чтобы избежать менее выгодного сценария. Ради этого гендиректор Metro Штеффен Гройбель приезжал на встречу с экономическим советником Владимира Путина. Собеседник газеты назвал такой ход рискованным, но допустил возможность дальнейшей продажи бизнеса на более приемлемых условиях.

«Это рискованный шаг. Однако всегда сохраняется возможность мирного урегулирования — продажи бизнеса на более выгодных условиях. Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль», — отмечает источник.

В российском подразделении сети комментировать сведения Le Monde отказались. Других подробностей переговоров компания не раскрывала.

Активы Metro Cash & Carry перешли под управление АО «УК Торг Рус» в конце сентября. Речь идёт о долях в российских структурах немецкого ретейлера, при этом сама сеть продолжила работу. После указа Metro AG сообщила, что анализирует последствия произошедшего для концерна.

28 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Metro во временное управление. Управляющей структурой стало зарегистрированное в Москве АО «УК Торг Рус», которое возглавляет также руководящий российским подразделением сети Йоханнес Мария Толай. После этого в компании заверили, что магазины продолжат работать в штатном режиме. Все операционные процессы, расчёты с поставщиками и обслуживание покупателей остались без изменений.