Metro работает в РФ в штатном режиме после передачи активов в управление

Ретейлер Metro продолжит работу в России в штатном режиме после передачи российских активов компании во временное управление. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

«Компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений», — заявили представители Metro.

Российские активы немецкого ретейлера ранее передали во временное управление «УК Торг Рус». Речь идёт в том числе о 100% долей в уставном капитале АО «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежавших Metro Cash & Carry Russia B.V.

В российском юрлице компании также сообщили, что продолжают выполнять обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками.

Сама сеть при этом продолжает обслуживать покупателей и взаимодействовать с поставщиками. На официальных ресурсах Metro сохраняются действующие операционные инструкции и контакты торговых подразделений.

Передача активов во временное управление не означает автоматического закрытия торговых центров или прекращения деятельности компании. В случае Metro руководство прямо заявило, что операционные процессы не меняются.

Путин подписал указ о передаче российских активов сети Metro во временное управление АО «УК Торг Рус» — речь о долях в ООО «Метро Кэш энд Керри», которое продолжает работать в России. «УК Торг Рус» зарегистрировано в Москве 8 сентября 2026 года, его гендиректор Йоханнес Мария Толай также возглавляет «Метро Кэш энд Керри».