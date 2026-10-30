Взлом Binance 30 октября 2026 года: работает ли вывод средств и что с деньгами Оглавление Работает ли Binance сегодня, 30 октября: можно ли вывести деньги Когда Binance восстановит вывод средств: что означает срок 48 часов Что произошло с Binance: предварительная причина взлома Сколько денег затронуто и вернут ли Binance средства клиентам Что делать пользователю, если вывод на Binance не работает Как распознать мошенников на фоне взлома Binance Хронология инцидента Binance 29–30 октября Частые вопросы о взломе Binance После взлома Binance 30 октября пополнение счетов работает, а вывод средств приостановлен. Когда его обещают вернуть, что с $6,3 млрд и компенсациями. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После инцидента с безопасностью на Binance 30 октября 2026 года вывод криптовалюты остаётся приостановленным, а пополнение счетов, по последнему сообщению биржи, работает. Binance рассчитывает возобновить вывод в течение 48 часов, но точного подтверждённого времени запуска нет. Компания предварительно оценивает масштаб последствий в $6,3 млрд, сообщает о заморозке примерно $3 млрд затронутых активов и обещает покрыть потери за счёт фонда SAFU и собственных средств.

Главное на 12:05 мск: пополнение доступно по заявлению Binance; вывод пока остановлен; 48 часов — прогноз восстановления, а не гарантия. Данные относятся к сообщениям компании, опубликованным 30 октября, и могут измениться. Официальное обновление Binance.

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Работает ли Binance сегодня, 30 октября: можно ли вывести деньги

Вывод средств пока недоступен. После первоначальной остановки ввода и вывода Binance сообщила, что депозиты работают нормально, однако ограничения на вывод сохраняются. Биржа объясняет это дополнительной проверкой и модернизацией сервиса вывода криптовалюты и связанных адресов.

Это сообщение не означает, что у всех клиентов одновременно доступны любые операции. Статус конкретной монеты, сети и счёта следует проверять в официальном приложении или личном кабинете Binance. По отдельным функциям, включая торговлю и P2P, компания в процитированном обновлении не привела единого подтверждённого статуса.

Когда Binance восстановит вывод средств: что означает срок 48 часов

В обновлении от 30 октября Binance заявила, что ожидает возобновления вывода в течение ближайших 48 часов. Это ориентир самой компании, а не установленная дата, с которой все клиенты гарантированно смогут перевести активы. Если техническая проверка затянется, срок может измениться.

В момент публикации материала подтверждения полного возобновления вывода в проверенных официальных сообщениях нет. Следить за статусом безопаснее через официальные объявления Binance и приложение, а не через сообщения с обещанием «разблокировать деньги прямо сейчас».

Что произошло с Binance: предварительная причина взлома

Binance расследует крупный инцидент с безопасностью, произошедший в конце октября. По предварительной версии компании, злоумышленники могли получить доступ к ноутбуку одного из инженеров DevOps. Это, предположительно, позволило им проникнуть в служебный контейнер и инициировать несанкционированные транзакции на вывод активов.

Окончательная причина пока не установлена. Биржа утверждает, что на момент её сообщения специалисты не обнаружили свидетельств утечки закрытых ключей кошельков. Отсутствие обнаруженных следов такой утечки не означает, что расследование закончено: Binance обещает опубликовать технический отчёт после проверки всех обстоятельств.

Сколько денег затронуто и вернут ли Binance средства клиентам

Предварительная оценка масштаба инцидента — около $6,3 млрд, сообщила Binance. Это не подтверждённый окончательный размер невозвратных потерь пользователей. Около $3 млрд затронутых активов, по оценке компании, удалось заморозить в блокчейне при содействии отраслевых партнёров. Заморозка не равна уже состоявшемуся возврату денег на счета.

Binance заявила, что покроет потери за счёт фонда защиты пользователей SAFU (Secure Asset Fund for Users) и собственных ресурсов. Это обещание компании, а не сообщение о завершённых компенсациях. На момент проверки биржа не опубликовала универсальную процедуру, сроки и перечень документов для индивидуальных выплат.

Если у пользователя пропали средства или возникла подозрительная операция, лучше сохранить историю транзакций и обратиться в поддержку из приложения или с официального сайта. Не следует отправлять деньги «для подтверждения возврата»: такой способ компенсации Binance не объявляла.

Что делать пользователю, если вывод на Binance не работает

1. Откройте официальный сайт или приложение Binance самостоятельно. Проверьте уведомление о конкретной монете и сети: общая приостановка и индивидуальная блокировка аккаунта — не одно и то же.

2. Если заявка на вывод уже создана, посмотрите её состояние в истории операций. Сохраните идентификатор транзакции (если есть), время, сумму и скриншот статуса. Не запускайте повторные переводы вслепую.

3. При подозрении на несанкционированный вход проверьте безопасность аккаунта и обратитесь в официальную поддержку. Не сообщайте никому пароль, одноразовые коды, seed-фразу и закрытые ключи.

4. Отслеживайте новые заявления Binance о восстановлении сервиса. Срок «48 часов» в объявлении — предварительный; дата разблокировки для конкретного счёта может отличаться.

5. Если неизвестный человек предлагает ускорить вывод за комиссию, «проверить SAFU» или перевести активы на безопасный кошелёк, не выполняйте его инструкции и проверьте контакт через Binance Verify.

Как распознать мошенников на фоне взлома Binance

На фоне резонансного инцидента могут появляться фальшивые письма от «службы безопасности» и страницы, имитирующие Binance. Особенно подозрительны просьбы перейти по присланной ссылке, назвать код двухфакторной аутентификации, сообщить seed-фразу или внести «страховой депозит» для разблокировки вывода.

Для проверки сайта, адреса электронной почты или аккаунта в соцсетях у Binance есть инструмент Binance Verify. Компания рекомендует доверять только официальным каналам и обращаться в поддержку через собственный сайт или приложение.

Хронология инцидента Binance 29–30 октября

29 октября, вечер. Появились сообщения о подозрительных переводах; Binance сообщила о проверке проблемы с безопасностью.

30 октября, 00:32 мск. Life.ru опубликовал сообщение Чанпэна Чжао о возможном взломе.

30 октября, 04:31 мск. Life.ru сообщил о временной остановке пополнений и вывода на период проверок.

30 октября, 05:39 мск. Life.ru написал о заморозке активов примерно на $3 млрд.

30 октября, 06:31 мск. Опубликована предварительная версия причины инцидента: возможная компрометация ноутбука инженера.

30 октября, утро. Binance сообщила, что депозиты работают, вывод остаётся приостановленным, а восстановление ожидается в течение 48 часов.

Частые вопросы о взломе Binance

Binance взломали 30 октября 2026 года?

Binance подтвердила инцидент с безопасностью и несанкционированные операции; техническое расследование ещё продолжается. Причину и окончательный размер потерь компания обещает уточнить.

Можно ли сейчас вывести криптовалюту с Binance?

По последнему официальному сообщению, проверенному на 12:05 мск 30 октября, вывод остаётся приостановленным. Изменения по конкретным монетам и сетям смотрите в аккаунте Binance.

Когда Binance вернёт вывод средств?

Binance рассчитывает восстановить сервис в течение 48 часов после соответствующего сообщения 30 октября. Это прогноз, а не гарантия и не подтверждение открытия вывода.

Можно ли сейчас пополнить Binance?

Биржа сообщила, что пополнения работают в обычном режиме. Для каждой монеты и сети нужно проверять доступность в официальном интерфейсе.

Вернут ли деньги после взлома Binance?

Binance заявила о намерении покрыть потери средствами фонда SAFU и компании. Порядок и сроки индивидуальных выплат в проверенном сообщении не раскрыты.

Украли ли у клиентов Binance все $6,3 млрд?

Нет оснований утверждать именно это. $6,3 млрд — предварительная оценка общего масштаба инцидента, а не установленная сумма безвозвратных потерь счетов всех пользователей.

Как проверить, что сообщение действительно от Binance?

Проверяйте отправителя и ссылку в Binance Verify; не переходите по сомнительным ссылкам и никому не сообщайте пароль, коды 2FA или seed-фразу.

Где проверять последние новости Binance

Авторы Александра Новоселова