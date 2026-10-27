Пузырь лопнул с треском: Китайский сектор ИИ потерял полтриллиона долларов за четыре месяца

Китайский рынок искусственного интеллекта столкнулся с масштабным обвалом, который эксперты уже называют началом схлопывания биржевого пузыря. Менее чем за четыре месяца индекс STAR 50, объединяющий ведущие компании шанхайской технологической площадки, потерял 40%. Капитализация входящих в него компаний сократилась примерно на 480 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Падение прервало почти двухлетний рост технологических акций, подогреваемый интересом инвесторов к искусственному интеллекту. Проблемы затронули и более широкий рынок: китайский индекс CSI 300 опустился примерно на 20% относительно июньских максимумов.

Особенно сильно пострадали компании, чьи акции ещё недавно пользовались повышенным спросом. Производитель роботов Unitree потерял половину стоимости с начала торгов в августе, а разработчик чипов памяти CXMT подешевел более чем на четверть всего за месяц. Акции производителей полупроводников MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology с июля также упали примерно вдвое.

Ещё серьёзнее просели котировки производителей оптических компонентов Zhongji Innolight и Eoptolink Technology — примерно на 60% относительно летних пиков. Единого повода для массовой распродажи не было. Среди возможных причин аналитики называют завышенные оценки компаний, сомнения в будущем спросе на ИИ-технологии и угрозу новых ограничений на поставки китайского оборудования за рубеж.

Управляющий пекинским инвестиционным фондом Дун Баочжэнь считает, что рынок слишком увлёкся спекулятивным ростом и теперь столкнулся с последствиями. При этом акции технологических компаний даже после обвала остаются дорогими: индекс STAR 50 оценивается примерно в 100 годовых прибылей входящих в него компаний против 30 у американского Nasdaq 100. Впрочем, некоторые инвестбанки полагают, что падение уже создало возможности для выборочных покупок.

Ранее Life.ru рассказывал, что Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно покинуть компанию. По информации Business Insider, корпорация пытается сократить расходы на персонал на фоне многомиллиардных вложений в развитие искусственного интеллекта. Программа предусматривает компенсации и помощь с трудоустройством, а окончательное решение остаётся за работниками. Сколько человек воспользуются предложением, пока неизвестно.