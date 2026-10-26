Юрист объяснил, почему США грозят санкциями Китаю за «дистилляцию» нейросетей

Американские спецслужбы заподозрили китайские технологические компании в масштабном копировании возможностей ведущих нейросетей США. Речь идёт о специальном методе обучения искусственного интеллекта, позволяющем создавать собственные модели на основе ответов более мощных систем. Об этом профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал в интервью сайту MK.ru.

По словам эксперта, ФБР, Агентство национальной безопасности и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США обвинили китайских разработчиков в использовании так называемой дистилляции. Эта технология позволяет обучать одну нейросеть на результатах работы другой, сокращая затраты на создание собственных ИИ-продуктов.

Жданов пояснил, что сама по себе дистилляция не является незаконной. Однако американская сторона считает, что китайские компании применяют её в масштабах, которые могут нарушать права разработчиков и условия использования их сервисов.

Среди компаний, фигурирующих в обвинениях, эксперт назвал DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.AI. По утверждению американских ведомств, разработчики использовали посредников и множество учётных записей, чтобы обходить ограничения доступа к передовым нейросетям.

Спор уже вышел за пределы технологической отрасли. Как рассказал Жданов, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил китайским компаниям санкциями за предполагаемое хищение интеллектуальной собственности. Сам эксперт рассматривает происходящее в контексте усиливающейся конкуренции Вашингтона и Пекина за лидерство в сфере искусственного интеллекта.