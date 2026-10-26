Юрист объяснил, почему США грозят санкциями Китаю за «дистилляцию» нейросетей
США заподозрили китайских разработчиков ИИ в незаконном копировании нейросетей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские спецслужбы заподозрили китайские технологические компании в масштабном копировании возможностей ведущих нейросетей США. Речь идёт о специальном методе обучения искусственного интеллекта, позволяющем создавать собственные модели на основе ответов более мощных систем. Об этом профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал в интервью сайту MK.ru.
По словам эксперта, ФБР, Агентство национальной безопасности и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США обвинили китайских разработчиков в использовании так называемой дистилляции. Эта технология позволяет обучать одну нейросеть на результатах работы другой, сокращая затраты на создание собственных ИИ-продуктов.
Жданов пояснил, что сама по себе дистилляция не является незаконной. Однако американская сторона считает, что китайские компании применяют её в масштабах, которые могут нарушать права разработчиков и условия использования их сервисов.
Среди компаний, фигурирующих в обвинениях, эксперт назвал DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.AI. По утверждению американских ведомств, разработчики использовали посредников и множество учётных записей, чтобы обходить ограничения доступа к передовым нейросетям.
Спор уже вышел за пределы технологической отрасли. Как рассказал Жданов, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил китайским компаниям санкциями за предполагаемое хищение интеллектуальной собственности. Сам эксперт рассматривает происходящее в контексте усиливающейся конкуренции Вашингтона и Пекина за лидерство в сфере искусственного интеллекта.
Ранее Life.ru сообщал, что американская компания Anthropic обвинила китайскую Alibaba в несанкционированном доступе к нейросети Claude. По версии разработчика, тысячи подозрительных аккаунтов использовались для изучения возможностей ИИ. В Anthropic утверждали, что подобные действия могут помочь конкурентам ускорить создание собственных моделей.