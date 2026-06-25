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25 июня, 03:40

Anthropic обвинила китайскую Alibaba в несанкционированном доступе к её ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Американская компания Anthropic заявила о попытках китайской Alibaba Group получить несанкционированный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным разработчика, с апреля по июнь с системой взаимодействовали около 25 тысяч аккаунтов, которые в компании считают мошенническими. В Anthropic полагают, что эти профили могли использоваться для сбора информации о работе модели.

В компании утверждают, что подобные действия носят системный характер и направлены на получение доступа к передовым технологиям США в сфере искусственного интеллекта. Там считают, что такие методы используются для ускорения разработки собственных ИИ-решений.

На фоне ситуации Anthropic призвала американские власти принять меры в отношении организаций, которые используют дистилляцию моделей — метод, позволяющий извлекать данные из существующих ИИ-систем для создания альтернативных продуктов.

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Ранее Life.ru писал, что власти США потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранцев к её самым мощным ИИ-моделям – Fable 5 и Mythos 5, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Компания заявила, что вынуждена была экстренно отключить их для всех пользователей, включая сотрудников с иным гражданством, хотя в письме не было конкретики об угрозах. В Anthropic предупредили: если такие стандарты применят ко всей индустрии, это фактически остановит выход любых новых моделей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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