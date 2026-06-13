США заставили Anthropic отключить доступ к своим мощным ИИ-моделям

Власти США потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранцев к её самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5. Компания заявила, что вынуждена была отключить их для всех пользователей.

Правительство США, ссылаясь на интересы нацбезопасности, выпустило директиву об экспортном контроле, предписав закрыть доступ к этим моделям для всех иностранных граждан, включая сотрудников Anthropic с иным гражданством.

«Вследствие этого распоряжения мы вынуждены экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей», — говорится в заявлении.

Anthropic получила распоряжение вечером 12 июня, причём в письме не было конкретики об угрозах нацбезопасности. Компания выполнила требование, но не согласна с ним, поскольку считает, что обнаруженная «ограниченная уязвимость» не повод отзывать коммерческую модель, используемую сотнями миллионов людей. Если такие стандарты применят ко всей индустрии, это фактически остановит выход любых новых моделей, предупредили в Anthropic.

Ранее Life.ru рассказывал, что нейросеть Claude теперь может запрашивать у россиян фото паспорта и селфи, чтобы потом передать эту информацию властям США или других стран при возникновении подозрений на противоправные действия.