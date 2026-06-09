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Регион
9 июня, 03:24

Разработчик ChatGPT подал конфиденциальную заявку на IPO в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saeidreza maghsoudi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saeidreza maghsoudi

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает The New York Times.

Документы были поданы 8 июня. При этом в заявке не раскрываются предполагаемые сроки выхода на фондовый рынок.

В самой компании отметили, что процесс может занять время.

«Это может занять некоторое время, так как мы хотели бы сделать некоторые вещи, которые проще осуществить, будучи частной компанией», — заявили представители OpenAI.

Подача документов стала очередным шагом в развитии одного из крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта. До этого аналогичные действия предприняли SpaceX, в структуре которой недавно появилось собственное ИИ-подразделение, а также Anthropic.

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Перед выходом на биржу OpenAI планирует кардинально изменить работу своего чат-бота ChatGPT. Корпорация намерена превратить его в так называемое суперприложение, которое объединит инструменты для программирования и ИИ-агентов. Реорганизация направлена на привлечение наиболее платёжеспособных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не уступить конкуренцию стремительно растущему стартапу Anthropic.

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Артём Гапоненко
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