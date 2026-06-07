OpenAI превратит ChatGPT в «суперприложение»

Американская компания OpenAI планирует кардинально изменить работу своего чат-бота ChatGPT перед выходом на биржу. Об этом сообщил топ-менеджер фирмы Тибо Соттио в интервью британской газете Financial Times.

«Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа», — сказал Соттио.

Корпорация намерена превратить бота в так называемое суперприложение, которое объединит инструменты для программирования и ИИ-агентов. По данным источников издания, реорганизация направлена на привлечение наиболее платёжеспособных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не уступить конкуренцию стремительно растущему стартапу Anthropic (создатель модели Claude).

Один из высокопоставленных сотрудников OpenAI заявил, что «чат мёртв». В компании убеждены, что будущее искусственного интеллекта — не за простыми диалоговыми системами, а за агентами, способными самостоятельно выполнять задачи: от планирования поездок до управления расписанием. В ближайшие недели пользователей веб-версии и мобильного приложения начнут призывать активнее использовать инструменты кодинга, генерации изображений и приложения сторонних партнёров (Canva, Booking.com и другие).

OpenAI делает ставку на то, что люди будут работать с одним универсальным ИИ-ассистентом, а не с множеством отдельных программ. Ради этого компания уже отказалась от своей модели Sora. Ежемесячная аудитория ChatGPT достигла 1 миллиарда активных пользователей.

Ранее основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец на ПМЭФ заявила: искусственный интеллект может незаметно менять смысловые ориентиры в контенте, создавая «косвенные фейки», и медиаспециалистов нужно учить оценивать не только факты, но и скрытые смыслы. По её словам, полностью отказаться от искусственного интеллекта уже невозможно, поэтому противодействие рискам должно идти одновременно в технологической, методологической и образовательной сферах.