Мир может оказаться во власти огромного финансового «пузыря», при этом выгодополучателями окажутся американские фонды, в частности BlackRock, Vanguard и State Street. Таким мнением поделился ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?» на ПМЭФ.

«На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учётом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50% », — пояснил он.

По его словам, отсюда следует вывод, что мир — на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времён железнодорожного бума в США в XIX веке. Сечин уверен, что главным «автором» и бенефициаром приближающегося кризиса оказался финансовый сектор западных стран, ранее активно выступавший за так называемую «зелёную» повестку.

По мнению чиновника, речь идёт о компаниях BlackRock, Vanguard и State Street. Именно они вкладывают миллиарды долларов в высокие технологии и военно-промышленный комплекс, завышая ожидания от них. Сечин добавил, что глава BlackRock Ларри Финк призвал для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что должно помочь влить в сферу очередные денежные ресурсы. «Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в мире началась новая эра соперничества великих держав, но сам этот статус часто раздают слишком легко. Foreign Policy попыталось отделить реальные центры силы от стран, которые остаются только региональными лидерами или крупными экономиками.