Редакция Foreign Policy назвала четыре великие державы современного мира

В мире началась новая эра соперничества великих держав, но сам этот статус часто раздают слишком легко. Foreign Policy попыталось отделить реальные центры силы от стран, которые остаются только региональными лидерами или крупными экономиками.

Издание, опираясь на подход профессора Кембриджа Брендана Симмса, выделяет несколько ключевых признаков великой державы. Это способность действовать самостоятельно, влиять на глобальные события, обладать значительными ресурсами, иметь ядерный потенциал и выдерживать тяжёлые исторические потрясения.

По версии авторов, одной сильной экономики для такого статуса недостаточно. Страна должна не просто быть богатой или заметной, а иметь возможность навязывать свою волю, защищать интересы далеко за пределами границ и заставлять других учитывать её позицию.

В итоге Foreign Policy называет только четыре великие державы современного мира: США, Китай, Россию и Великобританию.

США, по оценке издания, сохраняют лидерство за счёт военных расходов, сети баз и влияния на ключевые международные институты. Китай выделяется экономической мощью, контролем над важными цепочками поставок и растущим дипломатическим весом.

Россия, как отмечают авторы, уступает США и Китаю по масштабу экономики, но остаётся великой державой благодаря ядерному арсеналу, влиянию на мировой порядок и способности действовать как самостоятельный центр силы.

Самым спорным участником списка стала Великобритания. Foreign Policy указывает, что Лондон уже не обладает прежней имперской мощью, но сохраняет ядерный потенциал, зарубежные базы, политическую репутацию и устойчивость к историческим кризисам.

При этом за пределами «большой четвёрки» оказались Германия, Япония, Индия и Франция. Авторы объясняют это нехваткой самостоятельной жёсткой силы, ограниченным глобальным военным охватом или частичной передачей суверенных полномочий наднациональным структурам.