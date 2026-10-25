От процветания до апокалипсиса: В Вашингтоне устали от речей руководителей ИИ-гигантов

Руководители крупнейших американских компаний в сфере искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic вызывают всё больше раздражения в Конгрессе и Белом доме. Чиновники и законодатели считают их заявления и действия «колоссальной политической обузой», пишет Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Главная претензия заключается в противоречивой риторике ИИ-разработчиков. Вместо того чтобы убеждать американцев в пользе новых технологий, руководители компаний то обещают всеобщее процветание, то предупреждают о глобальных катастрофах и угрозе существованию человечества. По мнению политиков, такие заявления лишь усиливают общественную тревогу и мешают выработке правил регулирования отрасли.

Отдельное недовольство вызвала компания Anthropic. Её руководство не сообщило Дональду Трампу на сентябрьской встрече об инцидентах с ИИ-моделями, затронувших сайты государственных ведомств США. В администрации считают, что разработчик намеренно скрывал информацию. Сама Anthropic утверждает, что уведомила власти после завершения внутренних проверок.

Вопросы возникли и к законодательным инициативам OpenAI и Anthropic, позиции которых по регулированию ИИ вызывают споры в Вашингтоне. Дополнительное раздражение политиков связано со сближением технологических миллиардеров с Трампом. Демократы уже используют эти контакты для критики Белого дома, обвиняя администрацию в чрезмерной близости к ИИ-индустрии.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп выступил против ужесточения государственного контроля над искусственным интеллектом и отдельно раскритиковал главу Anthropic Дарио Амодеи. Американский лидер назвал попытки затормозить развитие отрасли угрозой технологическому лидерству США. По его мнению, замедление разработок сыграет прежде всего на руку Китаю.