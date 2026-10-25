От процветания до апокалипсиса: В Вашингтоне устали от речей руководителей ИИ-гигантов
В США назвали руководителей OpenAI и Anthropic политической обузой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Руководители крупнейших американских компаний в сфере искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic вызывают всё больше раздражения в Конгрессе и Белом доме. Чиновники и законодатели считают их заявления и действия «колоссальной политической обузой», пишет Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Главная претензия заключается в противоречивой риторике ИИ-разработчиков. Вместо того чтобы убеждать американцев в пользе новых технологий, руководители компаний то обещают всеобщее процветание, то предупреждают о глобальных катастрофах и угрозе существованию человечества. По мнению политиков, такие заявления лишь усиливают общественную тревогу и мешают выработке правил регулирования отрасли.
Отдельное недовольство вызвала компания Anthropic. Её руководство не сообщило Дональду Трампу на сентябрьской встрече об инцидентах с ИИ-моделями, затронувших сайты государственных ведомств США. В администрации считают, что разработчик намеренно скрывал информацию. Сама Anthropic утверждает, что уведомила власти после завершения внутренних проверок.
Вопросы возникли и к законодательным инициативам OpenAI и Anthropic, позиции которых по регулированию ИИ вызывают споры в Вашингтоне. Дополнительное раздражение политиков связано со сближением технологических миллиардеров с Трампом. Демократы уже используют эти контакты для критики Белого дома, обвиняя администрацию в чрезмерной близости к ИИ-индустрии.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп выступил против ужесточения государственного контроля над искусственным интеллектом и отдельно раскритиковал главу Anthropic Дарио Амодеи. Американский лидер назвал попытки затормозить развитие отрасли угрозой технологическому лидерству США. По его мнению, замедление разработок сыграет прежде всего на руку Китаю.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.