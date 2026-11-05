Украина рискует столкнуться с демографической катастрофой, последствия которой могут ощущаться ещё десятилетиями. Рождаемость в стране упала до одного из самых низких показателей в мире, смертность значительно превышает число новорождённых, а миллионы граждан покинули родину. Продолжение вооружённого конфликта лишь усугубляет ситуацию, ставя под угрозу восстановление численности населения. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, коэффициент рождаемости на Украине сократился с 1,2 ребёнка на одну женщину в 2020 году до 0,8–0,9 в 2026-м. Это один из самых низких результатов среди крупных государств мира: хуже ситуация, согласно оценке журнала, только в Южной Корее. При этом для естественного воспроизводства населения в долгосрочной перспективе необходим показатель около 2,1 ребёнка на женщину.

«Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом», — предупреждают авторы The Economist.

Ситуацию осложняет не только снижение рождаемости, но и массовая эмиграция. Как отмечает западное издание, около пяти миллионов украинских граждан выехали в западные страны. Масштабный отток населения в сочетании с естественной убылью создаёт серьёзные долгосрочные риски для демографического будущего страны.

Дополнительным свидетельством кризиса стали данные о соотношении смертности и рождаемости. В октябре глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что за первое полугодие 2026 года число умерших на Украине оказалось в 3,5 раза больше числа родившихся.

Ранее Life.ru писал, что украинский финансист Сергей Фурса предрёк массовый приток иностранных работников на Украину из-за острого дефицита трудовых ресурсов. По его мнению, в будущем число приезжих может даже превысить количество коренных жителей, а смешанные семьи и браки между представителями разных национальностей станут привычным явлением. При этом Фурса заявил, что не видит проблемы в культурных и религиозных различиях, а негативное отношение к подобным переменам связал с влиянием российской пропаганды.