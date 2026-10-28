Лидерам Финляндии и Норвегии следует прислушаться к украинцам, которые хотят прекращения конфликта. С таким призывом к президенту Александру Стуббу и премьер-министру Йонасу Гару Стёре обратилась бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

По её мнению, заявления Зеленского и его окружения о положении на Украине расходятся с реальностью. Мендель уверена, что европейским политикам необходимо уделять больше внимания голосам обычных граждан, истощённых боевыми действиями.

«Официальные нарративы об Украине, исходящие от Зеленского и его окружения, не отражают реальность. Сегодня нам нужно слушать обычных украинцев, которых гораздо больше и которые истощены этой войной. Наша нация на грани исчезновения», — написала она.

Мендель также выразила убеждение, что любой вооружённый конфликт в конечном счёте требует компромисса. По её словам, у Европы должно быть желание добиваться его завершения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин, Стубб и Стёре обсудили возобновление переговоров по Украине. По сообщению Кремля, участники телефонного разговора 27 октября приветствовали договорённость о возвращении России, Украины и США к трёхсторонним консультациям в Абу-Даби в первой половине ноября.