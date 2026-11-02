Встреча глав РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина могла бы кардинально изменить расстановку сил в мировой политике, однако глубокие разногласия между державами ставят проведение саммита под вопрос. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлёв.

По словам эксперта, объединение усилий России, США и Китая позволило бы трём государствам оказывать определяющее влияние на международные экономические и политические процессы. При этом двусторонние переговоры не способны обеспечить столь масштабный результат.

Главным препятствием для исторической встречи Журавлёв считает отсутствие согласованной позиции. Собравшись за одним столом, лидеры должны были бы продемонстрировать конкретные договорённости хотя бы по отдельным вопросам. Однако найти точки соприкосновения оказалось непросто.

«Я думаю, что слишком большие противоречия. Встретившись втроём, надо всё-таки что-то декларировать — что, несмотря на наличие противоречий, мы нашли общую позицию в такой-то сфере. Похоже, этой общей позиции найти не удалось», — пояснил политолог.

Отдельно он остановился на возможных последствиях саммита для Европы. По его оценке, создание подобного трёхстороннего формата фактически лишило бы европейские страны самостоятельного политического веса.

Журавлёв полагает, что ключевые решения по глобальным вопросам могли бы перейти к Москве, Вашингтону и Пекину, оставив европейским столицам второстепенную роль. Именно поэтому возможный отказ от встречи, считает аналитик, должен вызвать облегчение у руководства ЕС.

Ранее Life.ru сообщал о запланированной встрече Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры намечены на 18–19 ноября, причём участие Дональда Трампа в отдельном трёхстороннем формате по-прежнему зависит от согласования графиков руководителей государств.